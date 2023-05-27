На Украине собираются закупить для ВСУ еще около 200 тыс. беспилотников

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала
Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...Подробнее
На Украине намерены в этом году закупить для Вооруженных сил страны еще около 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Об этом в разговоре с телекомпанией CNN рассказал Юрий Щиголь. Он возглавляет службу спецсвязи и защиты информации, которая и закупает БПЛА для ВС Украины.
По его словам, приобретаться будут как недорогие дроны, так и дорогие. С разными видами связи.
«Чем больше у нас будет моделей, чем больше у нас будет каналов связи, тем эффективнее будет наша работа», — прокомментировал Щиголь.
Он добавил, что сейчас серийное производство беспилотников на территории Украины налажено 30 компаниями. С некоторыми договора уже подписаны. В частности, недавно появились контракты на поставку более двух тысяч беспилотников в течение нескольких недель, передает «МК».
Напомним, на этой неделе атаке БПЛА подверглась Москва и Подмосковье. Дроны летели, в том числе и на Рублевку. Этому порадовались некоторые граждане РФ, за что подверглись уничижительной критике из уст телеведущего Владимира Соловьева, поинтересовавшегося у них:
«А там что, не русские живут?».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...Подробнее
На южном побережье России стартовал пляжный сезон. На пляжах уже многолюдно, но мало кто купается, ведь вода еще не...Подробнее
Стамбул вскоре может утратить свою привлекательность для тех туристов, кто использовал его в качестве хаба для...Подробнее
Продолжают поступать новые тревожные новости из Белгородской области России. Военный корреспондент Семен Пегов сообщил...Подробнее
Главу Дальнегорска Александра Теребилова могут привлечь по статье 5.59 КоАП РФ за системные игнорирования жалоб местных...Подробнее
Минувшей ночью беспилотники-камикадзе атаковали сразу два важных объекта — нефтеперерабатывающую и газовую станции в...Подробнее
В АТОР рассказали, во сколько в среднем обойдется для россиян путевка на летний отдых. Об этом сообщает издание «АиФ»....Подробнее
Обстрелы Белгородской области в настоящее время пресечь сложно, поскольку противник использует маневренные установки и...Подробнее
Российский турист рассказал о баснословных ценах в турецких точках общепита. Он пообедал в столовой Стамбула, а когда...Подробнее
Ветеран военной разведки, полковник в отставке Рустем Клупов убежден, что атаковавшие вчера Москву беспилотники имели...Подробнее
Комментировать