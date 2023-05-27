На Украине собираются закупить для ВСУ еще около 200 тыс. беспилотников

Сегодня, 14:04

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На Украине собираются закупить для ВСУ еще около 200 тыс. беспилотников
Фото из открытых источников

На Украине намерены в этом году закупить для Вооруженных сил страны еще около 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Об этом в разговоре с телекомпанией CNN рассказал Юрий Щиголь. Он возглавляет службу спецсвязи и защиты информации, которая и закупает БПЛА для ВС Украины.

По его словам, приобретаться будут как недорогие дроны, так и дорогие. С разными видами связи.

«Чем больше у нас будет моделей, чем больше у нас будет каналов связи, тем эффективнее будет наша работа», — прокомментировал Щиголь.

Он добавил, что сейчас серийное производство беспилотников на территории Украины налажено 30 компаниями. С некоторыми договора уже подписаны. В частности, недавно появились контракты на поставку более двух тысяч беспилотников в течение нескольких недель, передает «МК».

Напомним, на этой неделе атаке БПЛА подверглась Москва и Подмосковье. Дроны летели, в том числе и на Рублевку. Этому порадовались некоторые граждане РФ, за что подверглись уничижительной критике из уст телеведущего Владимира Соловьева, поинтересовавшегося у них: 

«А там что, не русские живут?».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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