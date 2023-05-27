WarGonzo: Более 100 диверсантов из РДК прорываются в Белгородскую область

Сегодня, 13:34

0

Image 16+
WarGonzo: Более 100 диверсантов из РДК прорываются в Белгородскую область
Фото из открытых источников

Продолжают поступать новые тревожные новости из Белгородской области России. Военный корреспондент Семен Пегов сообщил об очередной попытке прорыва границы с Украиной. Ее предпринимают более 100 членов «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, деятельность в России запрещена, - Ред.). 

«Власовцы из РДК* прямо сейчас атакуют рубежи Белгородской области. Они пытаются перейти границу в районе участка Уразово-Вериговка», — написал военкор в своем Телеграм-канале WarGonzo.

Пегов ссылается также на информацию разведки, из которой следует, что в атаке задействовано до одного батальона.

Бой с диверсантами, которые позиционируют себя как РДК*, продолжается.

Информация военкора пока не подтверждена ни одним из официальных источников, хотя ряд журналистов уже запросили комментарий у местных властей.

Напомним, членами РДК* являются россияне, которые выступили в поддержку Украины. Они называют себя «освободителями» родной страны от действующей власти. Семен Пегов — «власовцами». Другие военкоры — «вырусью».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Моренец выразила мнение о ситуации на Украине

27-05-2023, 09:14

Мобилизованный в сентябре отец двоих детей из Екатеринбурга погиб на спецоперации

26-05-2023, 15:39

«Mash»: Противник для прикрытия захода ДРГ в Белгородскую область пытался дезорганизовать работу оперативных служб Брянщины

23-05-2023, 12:34

«МИГ»: Бахмут наш, но есть деталь, там действительно остались ВСУ

23-05-2023, 08:59

Военкор Поддубный: Украина однозначно получит F-16

20-05-2023, 13:44

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине

19-05-2023, 15:44

Военкор Линин: ракеты Storm Shadow могут долететь из Украины до Ростова и Тулы за полчаса

17-05-2023, 09:29

«Если народ тебе верит — то не надо врать»: Баранец обратился к распространившим новости о наступлении ВСУ российским военкорам

12-05-2023, 14:59

РВ: войска ВСУ прорвали фланг и открыли «дорогу жизни» в Часов Яр

12-05-2023, 10:29

Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотников «Армии дронов»

5-05-2023, 09:39

Генерал Гурулев призвал не ждать наступления ВС Украины, а готовить свое

27-04-2023, 11:09

Австрийский эксперт Купер: ВСУ не смогут преодолеть российские мины во время контрнаступления

27-04-2023, 09:19

Военкор Коц сообщил, что Россия начала бороться с главным преимуществом украинских военных в Угледаре

25-04-2023, 12:19

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

24-04-2023, 17:29

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

24-04-2023, 11:24

Военный эксперт Литовкин заверил, что наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

18-04-2023, 18:49

Бородай рассказал, при каком условии состоится второе контрнаступление ВСУ осенью

18-04-2023, 16:24

Военкор Котенок о наступлении ВСУ: возможна угроза Москве и высадка десанта в Крыму

18-04-2023, 13:39

Подполковник Калмыков связал поездку Путина в новые регионы РФ с предстоящим наступлением войск ВСУ

18-04-2023, 13:24

Ветеран разведки Клупов раскрыл четыре направления для наступления ВС Украины

17-04-2023, 14:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

Вчера, 20:14

0

Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...

Подробнее
Русское кино в сердце Колумбии: институт культуры им. Льва Толстого в Боготе показал фильмы Евгения Пригожина «Ржев» и «Солнцепёк»

Русское кино в сердце Колумбии: институт культуры им. Льва Толстого в Боготе показал фильмы Евгения Пригожина «Ржев» и «Солнцепёк»

30-05-2023, 14:49

0

Рубен Дарио Флорес Арсила почти сорок лет назад окончил институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы, и с тех пор...

Подробнее
Клинцевич разъяснил, почему армия РФ не отвечает на атаки БПЛА ВСУ ударами по Банковой

Клинцевич разъяснил, почему армия РФ не отвечает на атаки БПЛА ВСУ ударами по Банковой

30-05-2023, 20:19

0

Есть ли у России возможность ответного удара по Банковой. Об этом сообщает «Свободная пресса». На фоне сегодняшнего...

Подробнее
Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

Вчера, 09:14

0

На южном побережье России стартовал пляжный сезон. На пляжах уже многолюдно, но мало кто купается, ведь вода еще не...

Подробнее
Военный эксперт Прохватилов рассказал, почему не взорвались беспилотники, долетевшие до Москвы

Военный эксперт Прохватилов рассказал, почему не взорвались беспилотники, долетевшие до Москвы

31-05-2023, 11:14

0

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. В городе было реально страшно, особенно когда работала ПВО....

Подробнее
Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

Вчера, 20:14

0

Стамбул вскоре может утратить свою привлекательность для тех туристов, кто использовал его в качестве хаба для...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«ТурПром»: сроки отдыха российских туристов в новом 5-звездочном отеле в Турции сдвигаются

«ТурПром»: сроки отдыха российских туристов в новом 5-звездочном отеле в Турции сдвигаются

30-05-2023, 16:19

0

Туристам из России, которые планируют отпуск в новом пятизвездочном отеле Benata Hotel в городе Манавгат в турецкой...

Подробнее
Турция стала дороже для российских туристов, а Египет и ОАЭ — дешевле

Турция стала дороже для российских туристов, а Египет и ОАЭ — дешевле

30-05-2023, 13:24

0

Туры в Турцию уже не такие доступные для российских туристов, как в предыдущие годы. Отдыхать на курортах страны стало...

Подробнее
Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

Вчера, 19:56

0

Главу Дальнегорска Александра Теребилова могут привлечь по статье 5.59 КоАП РФ за системные игнорирования жалоб местных...

Подробнее
В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023

В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023

31-05-2023, 23:59

0

В АТОР рассказали, во сколько в среднем обойдется для россиян путевка на летний отдых. Об этом сообщает издание «АиФ»....

Подробнее