WarGonzo: Более 100 диверсантов из РДК прорываются в Белгородскую область

Продолжают поступать новые тревожные новости из Белгородской области России. Военный корреспондент Семен Пегов сообщил об очередной попытке прорыва границы с Украиной. Ее предпринимают более 100 членов «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, деятельность в России запрещена, - Ред.).

«Власовцы из РДК* прямо сейчас атакуют рубежи Белгородской области. Они пытаются перейти границу в районе участка Уразово-Вериговка», — написал военкор в своем Телеграм-канале WarGonzo .

Пегов ссылается также на информацию разведки, из которой следует, что в атаке задействовано до одного батальона.

Бой с диверсантами, которые позиционируют себя как РДК*, продолжается.

Информация военкора пока не подтверждена ни одним из официальных источников, хотя ряд журналистов уже запросили комментарий у местных властей.

Напомним, членами РДК* являются россияне, которые выступили в поддержку Украины. Они называют себя «освободителями» родной страны от действующей власти. Семен Пегов — «власовцами». Другие военкоры — «вырусью».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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