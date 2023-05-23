МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился
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Журналист Светлана Моренец опубликовала статью в издании «Spectator», с которой выразила мнение о внутренней общественно-политической ситуации на Украине. Она заметила, что уже достаточно давно в украинских средствах массовой информации пропагандируется, что киевский режим достиг успехов в противостоянии с Российской Федерацией и, что вскоре после еще одного наступления режим достигнет своих целей.
Однако, заявила Моренец, ничего такого не происходит и ситуация складывается не так, как об этом сообщается в украинских СМИ, и это замечает украинская общественность. В связи с этим, считает она, среди украинского населения увеличивается обеспокоенность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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