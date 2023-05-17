Военкор Поддубный: Украина однозначно получит F-16

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В свете многочисленных заявлений последних дней о поставках западных истребителей отечественный военный корреспондент Евгений Поддубный пришел к весьма неутешительному выводу, который отсекает любые сомнения: Украина однозначно получит F-16.
Сегодня советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон и союзники из Европы в настоящее время решают, какие страны и в каком количестве готовы предоставить Военно-воздушным силам Украины западные боевые самолеты.
При этом он снова, в который раз повторил, что «все оружие, необходимое для начала контрнаступления летом», в том числе танки, бронированную технику, артиллерийские системы ВСУ уже получили.
«Истребители, как считают в Вашингтоне, понадобятся Киеву «в будущем»», — заключил военкор Поддубный.
Игорь Коротченко, главред журнала «Национальная оборона», высказался о поставках на эфире у Ольги Скабеевой. Он более чем уверен, что к моменту, когда союзники объявят о поставках, курс подготовки уже полностью завершат 70-100 украинских пилотов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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