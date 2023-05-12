Военкор Линин: ракеты Storm Shadow могут долететь из Украины до Ростова и Тулы за полчаса

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Поставленные Великобританией Киеву дальнобойные крылатые Storm Shadow представляют серьезную угрозу для различных объектов на территории центральной части России. Об этом предупредил военкор Евгений Линин, передает агентство «Ura.ru».
По его словам, если ВСУ будут запускать «Тень Шторма» с территории Харьковской области Украины, подлетное время ракет до таких городов, как Тула или Ростов-на-Дону, будет составлять порядка 30 минут. То есть, можно говорить о риске поражения целей в центральной полосе России.
Российские силы не имеют надежного и оперативного арьергарда, полагает военкор. Удары по объектам в Луганске могут указывать на то, что ВСУ пока только пристреливаются.
Тем не менее, Storm Shadow не являются совершенно неуязвимыми. Линин считает, что российская ПВО может сбивать их посредством применения систем С-300 и С-400.
«Но стратегия ведения ПВО с появлением британских ракет должна быть существенно пересмотрена», — заключил военный корреспондент.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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