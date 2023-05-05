«Если народ тебе верит — то не надо врать»: Баранец обратился к распространившим новости о наступлении ВСУ российским военкорам

Сегодня, 14:59

0

Image 16+
«Если народ тебе верит — то не надо врать»: Баранец обратился к распространившим новости о наступлении ВСУ российским военкорам
Фото из открытых источников

Вчера вечером «телеги» российских военкоров были буквально забиты сообщениями о начавшемся наступлении Вооруженных сил Украины на различных направлениях. Рассказывали не только о «прорывах», но даже перемещении военной техники к границам Белгородской области.

Позже на панику в социальных сетях было вынуждено отреагировать Минобороны. Ведомство назвало ситуацию в зоне СВО контролируемой, отметив, что напряженность наблюдается только на бахмутском направлении. Это, впрочем, уже не секрет и известно об успехах противника еще с 9 мая.

Военный эксперт Виктор Литовкин возмущен тем, что российские военкоры создали такое напряжение в обществе. Он уверен, что они повелись на информационные вылазки Киева и Запада. То, что военкоры приняли за начало наступления, было только разведкой боем и малыми силами, с незначительным продвижением, объяснил он.

В этой связи он призвал военкоров перестать врать.

«Нужно очень серьезно относиться к каждому своему слову, если у тебя есть имя и узнаваемость! Если люди тебе верят, тебе не нужно врать», - приводит слова Баранца rus-bel.online.

Напомним, что российские военкоры еще за месяц до «харьковской операции» ВСУ предупреждали о том, что будет наступление. Тогда им почти никто не поверил. Однако о предупреждениях военкоров все вспомнили, когда российские войска отступили с Балаклеи, Изюма, Купянска.

Сейчас же, в преддверии более масштабного наступления, их уже окрестили паникерами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Если народ тебе верит — то не надо врать»: Баранец обратился к распространившим новости о наступлении ВСУ российским военкорам

Сегодня, 14:59

РВ: войска ВСУ прорвали фланг и открыли «дорогу жизни» в Часов Яр

Сегодня, 10:29

Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотников «Армии дронов»

5-05-2023, 09:39

Генерал Гурулев призвал не ждать наступления ВС Украины, а готовить свое

27-04-2023, 11:09

Австрийский эксперт Купер: ВСУ не смогут преодолеть российские мины во время контрнаступления

27-04-2023, 09:19

Военкор Коц сообщил, что Россия начала бороться с главным преимуществом украинских военных в Угледаре

25-04-2023, 12:19

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

24-04-2023, 17:29

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

24-04-2023, 11:24

Военный эксперт Литовкин заверил, что наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

18-04-2023, 18:49

Бородай рассказал, при каком условии состоится второе контрнаступление ВСУ осенью

18-04-2023, 16:24

Военкор Котенок о наступлении ВСУ: возможна угроза Москве и высадка десанта в Крыму

18-04-2023, 13:39

Подполковник Калмыков связал поездку Путина в новые регионы РФ с предстоящим наступлением войск ВСУ

18-04-2023, 13:24

Ветеран разведки Клупов раскрыл четыре направления для наступления ВС Украины

17-04-2023, 14:14

«Kyiv Post»: ВСУ рассказали, как брошенное стадо овец выступило саперами-альтруистами

17-04-2023, 11:29

Военный «Черномор»: ВС Украины запускают через Днепр лодки с манекенами

13-04-2023, 14:19

Российские ракеты не долетят до Западной Украины из-за пяти зон украинской ПВО

11-04-2023, 12:54

«The Times»: у ВС Украины остался последний шанс на наступление

10-04-2023, 11:49

Военкор Сладков назвал «ошибкой ошибок» отношение к артиллерии на фоне «Калибров» и «Кинжалов»

9-04-2023, 11:54

Битва за Кременную: Стал понятен «секрет стойкости» ВС Украины

8-04-2023, 13:34

Рогов: план приазовского наступления ВСУ разрабатывали военные НАТО в США и Британии

7-04-2023, 09:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов

«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов

10-05-2023, 10:34

0

Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах,...

Подробнее
В Воронежской области два украинских беспилотника атаковали военный полигон

В Воронежской области два украинских беспилотника атаковали военный полигон

10-05-2023, 09:39

0

Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами ночью сегодня, 10 мая. Об...

Подробнее
В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом

В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом

10-05-2023, 14:19

0

Об успешном отражении «атаки» беспилотника в Подмосковье весьма необычным способом рассказал телеграм-канал SHOT....

Подробнее
Власти Ярославской области несколько лет не могут справиться с ростом безработицы в регионе

Власти Ярославской области несколько лет не могут справиться с ростом безработицы в регионе

10-05-2023, 18:33

0

В рейтинге изменения динамики рынка труда по итогам 2022 года, составленном РИА Новости , Ярославская область заняла 76...

Подробнее
Врач РФ Александра Чистякова предупредила о побочных эффектах настоев для чистки сосудов

Врач РФ Александра Чистякова предупредила о побочных эффектах настоев для чистки сосудов

9-05-2023, 19:39

0

Народные методы чистки сосудов до добра не доведут. Об этом сообщает издание «Лента.ру». Состояние кровеносных сосудов...

Подробнее
В Белгородской области власти прокомментировали сообщения о выходе танков ВСУ к региону

В Белгородской области власти прокомментировали сообщения о выходе танков ВСУ к региону

Сегодня, 09:24

0

Слухи о том, что ВСУ зашли на танках в Белгородскую область, прокомментировал ТГ-канал «Война с фейками. Белгород». Там...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военкор Симонов: отступление военнослужащих ВС РФ вновь открыло для ВСУ трассу Часов Яр — Бахмут

Военкор Симонов: отступление военнослужащих ВС РФ вновь открыло для ВСУ трассу Часов Яр — Бахмут

Вчера, 17:03

0

Из-за отступления подразделений ВС РФ военнослужащие ВСУ вновь получили доступ к дороге Часов Яр — Бахмут. Подробную...

Подробнее
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд

9-05-2023, 18:19

0

Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он внушительный. Сумма поставки...

Подробнее
В Москве из-за желто-синей куртки задержали уборщика и обвинили в дискредитации ВС РФ

В Москве из-за желто-синей куртки задержали уборщика и обвинили в дискредитации ВС РФ

10-05-2023, 10:39

0

В Москве уборщика психиатрической клиники, пришедшего на работу в куртке в цветах флага Украины (желто-синей),...

Подробнее
10 мая на Землю обрушилась магнитная буря

10 мая на Землю обрушилась магнитная буря

10-05-2023, 11:59

0

В ночь на 10 мая на Земле началась магнитная буря, сообщают лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического...

Подробнее