«Если народ тебе верит — то не надо врать»: Баранец обратился к распространившим новости о наступлении ВСУ российским военкорам

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Вчера вечером «телеги» российских военкоров были буквально забиты сообщениями о начавшемся наступлении Вооруженных сил Украины на различных направлениях. Рассказывали не только о «прорывах», но даже перемещении военной техники к границам Белгородской области.
Позже на панику в социальных сетях было вынуждено отреагировать Минобороны. Ведомство назвало ситуацию в зоне СВО контролируемой, отметив, что напряженность наблюдается только на бахмутском направлении. Это, впрочем, уже не секрет и известно об успехах противника еще с 9 мая.
Военный эксперт Виктор Литовкин возмущен тем, что российские военкоры создали такое напряжение в обществе. Он уверен, что они повелись на информационные вылазки Киева и Запада. То, что военкоры приняли за начало наступления, было только разведкой боем и малыми силами, с незначительным продвижением, объяснил он.
В этой связи он призвал военкоров перестать врать.
«Нужно очень серьезно относиться к каждому своему слову, если у тебя есть имя и узнаваемость! Если люди тебе верят, тебе не нужно врать», - приводит слова Баранца rus-bel.online.
Напомним, что российские военкоры еще за месяц до «харьковской операции» ВСУ предупреждали о том, что будет наступление. Тогда им почти никто не поверил. Однако о предупреждениях военкоров все вспомнили, когда российские войска отступили с Балаклеи, Изюма, Купянска.
Сейчас же, в преддверии более масштабного наступления, их уже окрестили паникерами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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