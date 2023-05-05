РВ: войска ВСУ прорвали фланг и открыли «дорогу жизни» в Часов Яр

Военкоры агентства «Русская Весна» сообщают о том, что в районе Бахмута противник добился определенных успехов. В частности, ВСУ осуществили успешную контратаку, благодаря чему открыли «дорогу жизни» в Часов Яр — город, находящийся неподалеку от Артемовска.

Данная локальная операция позволяет украинцам улучшить снабжение своего гарнизона непосредственно в самом Бахмуте.

Для российских сил сложилась угрожающая ситуация на флангах. Бойцы некоторых подразделений, которые их удерживали, отошли. Позиции в лесополосе и одном из занятых ранее укрепрайонов оставлены, информирует Telegram-канал «Позывной Брюс». Обнажение фланга привело к усилению давления на «музыкантов» со стороны противника.

Стоит отметить, что пока нет ясности, стартовало ли контрнаступление ВСУ с Бахмутского направления или же речь идет об операции локального характера. Однако информация от военкоров с мест поступает тревожная. Они откровенно предупреждают о том, что противник желает перенести боевые действия на территорию Белгородской и Брянской областей. В связи с этим может потребоваться большее количество военных для сдерживания натиска противника и обороны ранее занятых территорий. В сети снова заговорили о необходимости объявлять общую мобилизацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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