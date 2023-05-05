РВ: войска ВСУ прорвали фланг и открыли «дорогу жизни» в Часов Яр

«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов
Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах,...Подробнее
Военкоры агентства «Русская Весна» сообщают о том, что в районе Бахмута противник добился определенных успехов. В частности, ВСУ осуществили успешную контратаку, благодаря чему открыли «дорогу жизни» в Часов Яр — город, находящийся неподалеку от Артемовска.
Данная локальная операция позволяет украинцам улучшить снабжение своего гарнизона непосредственно в самом Бахмуте.
Для российских сил сложилась угрожающая ситуация на флангах. Бойцы некоторых подразделений, которые их удерживали, отошли. Позиции в лесополосе и одном из занятых ранее укрепрайонов оставлены, информирует Telegram-канал «Позывной Брюс». Обнажение фланга привело к усилению давления на «музыкантов» со стороны противника.
Стоит отметить, что пока нет ясности, стартовало ли контрнаступление ВСУ с Бахмутского направления или же речь идет об операции локального характера. Однако информация от военкоров с мест поступает тревожная. Они откровенно предупреждают о том, что противник желает перенести боевые действия на территорию Белгородской и Брянской областей. В связи с этим может потребоваться большее количество военных для сдерживания натиска противника и обороны ранее занятых территорий. В сети снова заговорили о необходимости объявлять общую мобилизацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах,...Подробнее
Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами ночью сегодня, 10 мая. Об...Подробнее
Об успешном отражении «атаки» беспилотника в Подмосковье весьма необычным способом рассказал телеграм-канал SHOT....Подробнее
Народные методы чистки сосудов до добра не доведут. Об этом сообщает издание «Лента.ру». Состояние кровеносных сосудов...Подробнее
В рейтинге изменения динамики рынка труда по итогам 2022 года, составленном РИА Новости , Ярославская область заняла 76...Подробнее
Диетолог Василиса Пономарева рассказала о том, как похудеть и взять здоровье в свои руки. Она отметила, что...Подробнее
Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он внушительный. Сумма поставки...Подробнее
Руководитель латышского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис сделал заявление о новых санкциях,...Подробнее
Из-за отступления подразделений ВС РФ военнослужащие ВСУ вновь получили доступ к дороге Часов Яр — Бахмут. Подробную...Подробнее
В Москве уборщика психиатрической клиники, пришедшего на работу в куртке в цветах флага Украины (желто-синей),...Подробнее
Комментировать