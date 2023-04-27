Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотников «Армии дронов»

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом
Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...Подробнее
Украинские беспилотные летательные аппараты в последнее время практически ежедневно появляются над территорией России — бьют по нефтебазам, пытаются атаковать военные объекты, а на днях вообще нацеливались на Кремль в Москве. Судя по всему, количество налетов в ближайшее время может увеличиться, ибо достаточно тревожная информация поступает с Украины.
Украинский вице-премьер министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров объявил о том, что страна закончила обучение 10 тысяч (!) пилотов беспилотников в рамках проекта «Армия дронов».
«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов обучили за это время», — его цитирует ТАСС.
В стране намерены создать 60 рот операторов беспилотников. В целом же, как говорил ранее министр, на Украине работают два десятка школ для операторов БПЛА.
Федоров также сообщил, что для реализации проекта «Армия дронов» было собрано 325 миллионов долларов на Украине и в других странах мира.
Вчера вечером в центре Киева был сбит ударный беспилотник. Как оказалось, ВСУ поразили свой же Bayraktar TB2. В Воздушных силах страны заявили, что было принято решение применить огневое воздействие по причине потери контроля над управлением.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...Подробнее
Евгений Пригожин сообщил о передаче в Государственную думу писем от погибших в ходе СВО бойцов формирования. Основатель...Подробнее
Причиной сильного пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края стала атака беспилотника. Об этом со...Подробнее
В минувшем месяце поставки природного газа (СПГ) в Европу выросли до исторического максимума, достигнув рекордного...Подробнее
Экономист Кеннет Рапоза выразил мнение о результатах введенных санкций западными государствами по отношению к...Подробнее
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер счел утопией идею создания автомобиля «с нуля» стоимостью...Подробнее
Туристка из России посетила город Новый Аламейн, который уже называют «египетским Дубаем». В туристической отрасли...Подробнее
Вину за распространение кори в России возложили на трудовых мигрантов. Об этом сообщает издание «Царьград». С начала...Подробнее
Россия за прошедший год утвердилась в статусе крупнейшего экспортного рынка для Армении. Стало известно, что объемы...Подробнее
Весной 2022 года руководители частных комбинатов школьного питания потребовали от Смольного антикризисных мер в связи с...Подробнее
Комментировать