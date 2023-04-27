Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотников «Армии дронов»

Сегодня, 09:39

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Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотников «Армии дронов»
Фото из открытых источников

Украинские беспилотные летательные аппараты в последнее время практически ежедневно появляются над территорией России — бьют по нефтебазам, пытаются атаковать военные объекты, а на днях вообще нацеливались на Кремль в Москве. Судя по всему, количество налетов в ближайшее время может увеличиться, ибо достаточно тревожная информация поступает с Украины.

Украинский вице-премьер министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров объявил о том, что страна закончила обучение 10 тысяч (!) пилотов беспилотников в рамках проекта «Армия дронов».

«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов обучили за это время», — его цитирует ТАСС.

В стране намерены создать 60 рот операторов беспилотников. В целом же, как говорил ранее министр, на Украине работают два десятка школ для операторов БПЛА.

Федоров также сообщил, что для реализации проекта «Армия дронов» было собрано 325 миллионов долларов на Украине и в других странах мира.

Вчера вечером в центре Киева был сбит ударный беспилотник. Как оказалось, ВСУ поразили свой же Bayraktar TB2. В Воздушных силах страны заявили, что было принято решение применить огневое воздействие по причине потери контроля над управлением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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