Генерал Гурулев призвал не ждать наступления ВС Украины, а готовить свое

Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал ВС РФ не терять время в ожидании наступления противника, а «смотреть за горизонт» и готовить свое собственное. Об этом пишет портал «Военное дело».

Гурулев убежден в том, что российские силы к отражению наступления Украины готовы, «оборона устойчивая» имеется. Однако постоянно находиться в ней не имеет смысла, поскольку победу одержать можно исключительно путем наступления.

Гурулев настаивает на том, что России следует тихо, особо не афишируя, готовить ударные группировки.

«Следует планировать рассекающие и охватывающие удары, окружать вражеские группировки, уничтожать их, идти к победе», - озвучил свои мысли генерал.

А тем временем российские, украинские и западные СМИ продолжают гадать, когда же Украина начнет свое контрнаступление. Министр обороны Украины Алексей Резников высказался на этот счет сегодня. Он утверждает, что наступление будет неожиданным, но все поймут, что оно началось из сообщений о продвижении украинских войск в социальных сетях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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