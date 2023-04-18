Военкор Коц сообщил, что Россия начала бороться с главным преимуществом украинских военных в Угледаре

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Россия начала вести борьбу с главным преимуществом украинских военнослужащих в Угледаре - высотными зданиями. Авиация начала сносить многоэтажные жилые дома, чтобы снизить потери российской пехоты.
Угледар в настоящее время российскими войсками не взят, хотя штурмов было несколько. Всем известно, что успехами они не увенчались, а сеть облетели кадры с разбитыми на марше колоннами.
Тем не менее, от попытки взять город ВС РФ не отказались. Сделать просто это не получится в силу того, что город расположен на господствующей высоте. Подойти войскам незамеченными не представляется возможным, в том числе и ночью, поскольку противник отслеживает перемещение, имея в своем распоряжении тепловизоры, приборы ночного видения и другое оборудование.
«На верхних этажах многоэтажек в Угледаре у противника сидят и наблюдатели, и артиллерийские корректировщики, расчеты противотанковых ракетных комплексов, которые видят все подходы к городу», — приводит слова Коца «URA.RU».
Поэтому, продолжает он, решено было начать массово применять по Угледару планирующие авиабомбы.
Уменьшение преимущества противника на высоте снизит его возможности по огневому поражению атакующих российских войск, заключил военкор.
В то же время американские аналитики Института изучения войны (ISW) в своем свежем докладе предположили, что у ВС РФ сейчас, когда продолжается битва за Бахмут, не хватает сил и ресурсов для нового наступления на Угледар.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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