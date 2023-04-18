Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

Сегодня, 17:29

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Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника
Фото из открытых источников

Рухнувший под Ногинском Московской области украинский беспилотник самолетного типа, скорее всего, оснащался инерциальной системой наведения и был в состоянии осуществлять полет даже в условиях радиоэлектронного подавления. Об этом экс-руководитель компании «Ильюшин» Алексей Рогозин написал у себя в Telegram-канале, передает «Правда.ру».

Специалист уверен, что беспилотник не не долетел до Москвы, а перелетел через нее. Рогозин уверен, что украинцы не собирались атаковать объекты в российской столице с помощью запущенного БПЛА.

«Скорее всего, Москва и не была целью: для ВСУ гораздо "разумнее" пытаться бомбить военные объекты, а не Москву — так можно случайно нащупать "красные линии", а зачем им это?» — вопрошает он.

Для полета беспилотником по территории России Киев мог использовать различные типы навигации. Рогозин склоняется к мнению, что применялась инерциальная система наведения. В случае прерывания сигнала GPS автопилот корректирует маршрут сразу же при его восстановлении.

Дрон мог лететь и без навигации по спутнику. Например, посредством использования датчиков звездного неба, используя техническое зрение или даже нейросети, наученные генерировать сведения о рельефе и особенностях местности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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