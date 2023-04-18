На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

Сегодня, 11:24

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На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления
Фото из открытых источников

На левом берегу Днепра, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления. В районе Дач на небольшой заболоченной территории с непроходимыми тропинками и без нормальных дорог для беспрепятственного передвижения техники

в последние несколько месяцев было замечено несколько групп украинских военных, которые пытаются скрываться в домах. Как выяснилось, ВСУ высаживаются на этот участок левого берега на лодках и атакуют позиции противника. Для нейтрализации их выслеживают и атакуют с помощью беспилотников. Не исключено, что заявления украинского руководства о контрнаступлении являются попыткой убедить Запад, чтобы получить оружие и боеприпасы. То есть, громкие заявления о «плацдарме» для контрнаступления – это очередной пропагандистский ход.

Доказательств того, что ВСУ смогут удержать плацдарм через Днепр или поддерживать свое присутствие на территории, нет, так как на местности со сплошными болотами вести активные боевые действия невозможно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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