Военный эксперт Литовкин заверил, что наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

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Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин считает, что наступление ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области обречено на провал. В беседе с ФАН он объяснил, почему пребывает в такой уверенности: у украинских войск нет вооружения и оборудования, необходимого для форсирования водной преграды.
«Считаю это нереалистичным. Украина не располагает высадочными средствами, на которых возможно пересечь Днепр. У нее нет авиации, так как перед наступлением через такую водную преграду необходим мощный огневой удар по противоположному берегу для подавления средств ПВО и прочей бронетехники. У нее также отсутствует артиллерия, которой можно обработать весь берег», — говорит Литовкин.
Следует отметить, что в последних пакетах военной помощи и союзников Украины из стран Европы часто мелькает специальное оборудование, в том числе для возведения понтонных переправ, а также различные мостоукладчики.
К тому же не все военные эксперты разделяют точку зрения Литовкина о том, что у Украины отсутствует то или иное вооружение, - многие поставленные системы могли передаваться без оглашения, специально под проведение большого наступления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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