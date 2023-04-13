Бородай рассказал, при каком условии состоится второе контрнаступление ВСУ осенью

Депутат Госдумы, в прошлом председатель Совета министров ДНР Александр Бородай продолжает высказываться на тему ожидаемого масштабного контрнаступления Украины. По его мнению, оно может стартовать уже в ближайшие недели.

От того, каким будет контрнаступление противника, зависит очень многое. Если оно потерпит неудачу и провалится, российские войска получат возможность сами перейти в контрнаступление. Главное - сдержать мощный натиск.

«А когда противник уже потерпел поражение и потерял свои резервы живой силы, то наступление пойдет быстро, стремительно», - высказался Бородай в беседе с Национальной службой новостей.

В то же время, подчеркнул парламентарий, возможно и иное развитие событий - неблагоприятное для российских сил. Противник может достичь успеха и попытается удержать новую линию фронта. И если у него получится, то, прогнозирует Бородай, уже в конце лета или в начале осени «можно ожидать еще одну волну наступления». Впрочем, уверен политик, если до этого дело дойдет и оно состоится, то будет не очень мощным, а гораздо слабее ожидаемого весеннего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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