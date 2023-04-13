Военкор Котенок о наступлении ВСУ: возможна угроза Москве и высадка десанта в Крыму

Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале проинформировал, по какому сценарию может развиваться ожидаемое большое контрнаступление ВС Украины.

По его словам, противник к настоящему моменту скопил огромное количество войск на юге, а также на Днепре, обзавелся бронекатерами и беспилотниками, управлять которыми можно дистанционно.

БПЛА могут представлять угрозу даже для самой Москвы. Возможны атаки и даже попадания. Впрочем, подчеркивает Котенок, физического вреда они нанесут немного и противник это осознает. Его цель - нагнетание паники, морально-психологическое давление, а также расчет на медленное принятие решений.

Угрожающие направления в ходе наступления - Брянск, Курск, Белгород, где ранее успели засветиться ДРГ неприятеля.

«С одной стороны, может быть попытка захвата территорий, чтобы потом их разменивать», - отмечает военкор.

Главный удар противник может постараться нанести по направлению к Энергодару. После этого будет осуществлен прорыв на Каховку. Противник постарается подтянуть туда большое количество резервов, чтобы в конечном итоге протиснуться в Крым.

«Думаю, что будет несколько ударов, разнесенных в 2-3 дня, в т.ч. возможна высадка десанта в Крым с целью дестабилизации обстановки», - заключил Котенок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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