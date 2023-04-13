Подполковник Калмыков связал поездку Путина в новые регионы РФ с предстоящим наступлением войск ВСУ

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Подполковник запаса Павел Калмыков связал поездку российского президента Владимира Путина в ЛНР и подконтрольную РФ часть Херсонской области с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Об этом информирует Национальная служба новостей.
По мнению эксперта, своим неожиданным появлением на данных территориях российский лидер послал обществу и коллективному Западу четкий сигнал о готовности российских войск к отражению атак противника. Путин захотел продемонстрировать, что ситуация контролируемая. Российские войска готовы не только к будущему наступлению Украины, но и к выдвижению в контрнаступление после его отражения.
«Сигнал Западу однозначный – российская армия готова к любым неожиданностям и ждет украинского контрнаступления», - высказался Калмыков.
Стоит отметить, что полковник в отставке Михаил Ходаренок в своей свежей авторской статье пояснил, что готовящуюся операцию ВСУ правильно считать именно наступлением, а не контрнаступлением, поскольку российская армия в последнее время проводила только локальные бои и ни на одном из направлений не наступала.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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