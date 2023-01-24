Ким проинформировал о сложности ведения ВСУ боевых действий на Кинбурнской косе

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о том, что ВСУ пока так и не удалось освободить Кинбурнскую косу. Часть этой полоски суши, как известно, принадлежит к Херсонской области. Еще часть — область Николаевская.
По словам Кима, ситуация на Кинбурне очень сложная, поскольку у Украины на текущий момент нет сообщения с косой по суше. Поэтому вести активные боевые действия, нацеленные на полное освобождение, украинские военные смогут только в условиях физического присутствия на левобережье Днепра.
Сейчас же стороны обмениваются ударами. Очаковская община накрывается огнем российской артиллерии. Удары наносят и ВСУ. Как пояснил Ким, главная задача украинских войск сейчас — не дать российским войскам построить на Кинбурне мощный укрепрайон и усилиться там.
Напомним, СВО идет уже более 11 месяцев. Пока ни один регион Украины полностью, в его административных границах, российским войскам под свой контроль взять не удалось. Эксперты полагают, что в ходе планируемого наступления ВС РФ попытаются добиться взятия всей территории Донбасса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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