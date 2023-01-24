«Sky News»: если президент Зеленский не начнёт переговоры с РФ, то потеряет последние выгодные позиции

Журналист британского телеканала «Sky News» Дебора Хейнс заявила о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо уже сейчас соглашаться на мирные переговоры.

По ее словам, если сейчас Киев не начнет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, то может потерять свои преимущества, передает «URA.RU». Поэтому она заявляет о необходимости дипломатического решения конфликта и о том, что Киеву следует отказаться от выдвигаемых требований.

«Дипломаты обеспокоены, что чем дольше затянется конфликт, тем выше риск того, что Украина окончательно потеряет свои позиции», — утверждает Дебора Хейнс.

По ее словам, есть риск того, что баланс силы сместится в пользу РФ, несмотря на то, что Запад продолжает наращивать поддержку Украины.

Украина же стоит на том, что переговоры возможны только после вывода российских войск с занятых территорий. При этом украинские власти заявляют, что Украина будет бороться за выход на границы 1991 года, если не удастся согласовать это дипломатическим путем.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны сейчас согласовывают отправку танков для ВСУ, и, судя по всему, уже идут переговоры о предоставлении Киеву западной авиации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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