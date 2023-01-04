Эксперт Кнутов обозначил главные недостатки американских БМП Bradley

Сегодня, 11:24

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Эксперт Кнутов обозначил главные недостатки американских БМП Bradley
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки передадут Украине партию боевых машин пехоты Bradley. Это вчера подтвердил журналистам американский президент Джо Байден. Предполагается, что БМП войдут в новый пакет военной помощи, о котором будет объявлено сегодня.

Bradley - основная боевая машина пехоты, которая находится на вооружении механизированных подразделений ВС США. Это «тяжелая броня», которую ВСУ могут использовать при проведении контрнаступательных и наступательных действий. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов склоняется к мысли, что ВС РФ не стоит особо переживать по этому поводу. В беседе с «ПолитЭксперт» он сообщил, что у Bradley имеется ряд недочетов и в современном бою данные БМП уязвимы. Среди недостатков он назвал слабую броню, ненадежную систему целеуказания, сложности при техническом обслуживании.

«Машина имеет пушку калибра 25 миллиметров, спаренный с ней пулемет, экипаж три человека, шесть десантников… Это достаточно устаревшая техника. Я полагаю, что тот вариант, который сейчас пойдет на Украину, не самый современный», — порассуждал Кнутов.

Напомним, страны коллективного Запада продолжают вооружать Украину и теперь, похоже, идет подготовка к масштабному наступлению, анонсированному украинским генералом Будановым. О поставках тяжелой бронированной техники объявила и Германия - Берлин поставит ВСУ из запасов бундесвера БМП Marder.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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