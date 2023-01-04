Эксперт Кнутов обозначил главные недостатки американских БМП Bradley

Соединенные Штаты Америки передадут Украине партию боевых машин пехоты Bradley. Это вчера подтвердил журналистам американский президент Джо Байден. Предполагается, что БМП войдут в новый пакет военной помощи, о котором будет объявлено сегодня.

Bradley - основная боевая машина пехоты, которая находится на вооружении механизированных подразделений ВС США. Это «тяжелая броня», которую ВСУ могут использовать при проведении контрнаступательных и наступательных действий. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов склоняется к мысли, что ВС РФ не стоит особо переживать по этому поводу. В беседе с «ПолитЭксперт» он сообщил, что у Bradley имеется ряд недочетов и в современном бою данные БМП уязвимы. Среди недостатков он назвал слабую броню, ненадежную систему целеуказания, сложности при техническом обслуживании.

«Машина имеет пушку калибра 25 миллиметров, спаренный с ней пулемет, экипаж три человека, шесть десантников… Это достаточно устаревшая техника. Я полагаю, что тот вариант, который сейчас пойдет на Украину, не самый современный», — порассуждал Кнутов.

Напомним, страны коллективного Запада продолжают вооружать Украину и теперь, похоже, идет подготовка к масштабному наступлению, анонсированному украинским генералом Будановым. О поставках тяжелой бронированной техники объявила и Германия - Берлин поставит ВСУ из запасов бундесвера БМП Marder.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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