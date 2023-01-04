Михаил Тимошенко: ВС Украины выберут мелитопольское направление для атаки на Крым

ВСУ могут начать наступление в направлении Мелитополя и Бердянска, полагает военный эксперт Михаил Тимошенко. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

По его мнению, в случае наступления ВСУ на юге, стоит ожидать прорыв ВСУ на мелитопольском направлении. Успех там позволит решить Киеву сразу несколько задач. В частности, ВСУ перережут сухопутный коридор в Крым, а также серьезно ограничат возможности снабжения российской группировки в Херсонской области.

«Вопрос в том, какова цель. Если это демонстрация и «перемога» для своих, то тут куда угодно могут пойти. А если всерьез, то могут попытаться атаковать, например, на мелитопольском направлении. Мелитополь и Бердянск — тут самое сладкое. Там равнина, там все видно, там зацепиться сложно. И тогда нет у нас сухопутной дороги в Крым. Остается только мост. Снабжать Крым сложно», — заявил Тимошенко.

Выход к Мелитополю и Бердянску дает возможность ВСУ атаковать Крым. Тимошенко подчеркнул, что снабжать Крым сложно и когда ВСУ перережут сухопутный коридор, ситуация с полуостровом станет действительно опасной для России.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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