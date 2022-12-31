В ДНР назвали предполагаемую причину удара ВСУ по зданию ПТУ с мобилизованными в Макеевке

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Причиной мощного удара со стороны ВСУ в новогоднюю ночь по зданию с российскими военнослужащими и мобилизованными в Макеевке могла стать высокая активность сотовой связи. Об этом заявили в правоохранительных органах ДНР, пишет ТАСС.
По его данным, украинцы ударили из HIMARS по зданию ПТУ, где располагалось много военных, по большей части мобилизованных.
Собеседник агентства допускает, что ВСУ место сосредоточения такого количества живой силы могли обнаружить благодаря разведывательному комплексу ECHELON. Это в случае, если солдаты, которые находились в здании, активно пользовались сотовой связью в новогоднюю ночь.
«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов», - прокомментировал источник.
Телеграм-каналы число жертв удара ВСУ по ПТУ с мобилизованными исчисляют сотнями, однако официально данная информация не подтверждена - стоит дождаться комментария Минобороны. Он ожидается в ближайшее время: событие резонансное.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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