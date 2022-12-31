«СаратовИнформ»: Военнослужащие из Саратовской области остались живы после обстрела ПТУ в Макеевке

Мобилизованные и добровольцы из Саратовской области после удара ВСУ по зданию в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь остались живы. Об этом сообщает издание «СаратовИнформ» со ссылкой на информацию Телеграм-канала «Твои Герои, Саратов! ZOV». Одним из администраторов паблика, как уточняют журналисты, является депутат областной Думы от «Единой России» Александр Янклович.

По информации оперативного штаба ДНР, на Новый год, в полночь, ВСУ ударили по помещению в Макеевке из РСЗО.

Вскоре после этого российские военкоры начали сообщать о большом количестве погибших, среди которых якобы были военнослужащие и мобилизованные из Саратовской области.

«При ударе Himars по Макеевке среди мобилизованных и добровольцев Саратовской области потерь нет. Не верьте провокациям», - говорится в сообщении ТГ-канала «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Российское военное командование происшествие в Макеевке официально пока не прокомментировало. Однако военкоры уже требуют наказать виновных военачальников, которые разместили большое количество военнослужащих в одном месте.

Специальная военная операция продолжается 313 день.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700