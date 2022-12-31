«СаратовИнформ»: Военнослужащие из Саратовской области остались живы после обстрела ПТУ в Макеевке

Сегодня, 13:49

0

Image 16+
«СаратовИнформ»: Военнослужащие из Саратовской области остались живы после обстрела ПТУ в Макеевке
Фото из открытых источников

Мобилизованные и добровольцы из Саратовской области после удара ВСУ по зданию в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь остались живы. Об этом сообщает издание «СаратовИнформ» со ссылкой на информацию Телеграм-канала «Твои Герои, Саратов! ZOV». Одним из администраторов паблика, как уточняют журналисты, является депутат областной Думы от «Единой России» Александр Янклович.

По информации оперативного штаба ДНР, на Новый год, в полночь, ВСУ ударили по помещению в Макеевке из РСЗО.

Вскоре после этого российские военкоры начали сообщать о большом количестве погибших, среди которых якобы были военнослужащие и мобилизованные из Саратовской области.

«При ударе Himars по Макеевке среди мобилизованных и добровольцев Саратовской области потерь нет. Не верьте провокациям», - говорится в сообщении ТГ-канала «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Российское военное командование происшествие в Макеевке официально пока не прокомментировало. Однако военкоры уже требуют наказать виновных военачальников, которые разместили большое количество военнослужащих в одном месте.

Специальная военная операция продолжается 313 день.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«СаратовИнформ»: Военнослужащие из Саратовской области остались живы после обстрела ПТУ в Макеевке

Сегодня, 13:49

Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

31-12-2022, 12:19

«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

30-12-2022, 21:54

МК: Александр Ходаковский проинформировал о хитрости ВСУ с припрятанными военными резервами

28-12-2022, 17:04

Global Times: Россия предпримет решительные действия по прекращению спецоперации

27-12-2022, 12:34

Известный тату-мастер из Екатеринбурга Василий Суворов отправился в зону СВО

26-12-2022, 13:59

Le Figaro: экономика РФ изменилась под воздействием западных санкций, но не рухнула

25-12-2022, 19:04

Эксперт проинформировал о сложности уничтожения мостов на Украине

23-12-2022, 14:14

ЗРК Patriot из США на Украине станет главной целью для гиперзвуковых ракет «Кинжал» ВС из России

23-12-2022, 09:59

Под Артемовском зафиксирована переброска спецподразделений ВСУ

22-12-2022, 16:29

Bloomberg: генерал Суровикин может готовить новое наступление ВС из России на Украине в 2023 году

22-12-2022, 11:44

Самодвижущиеся французские гаубицы TRF1 ВСУ замечены под Артёмовском

22-12-2022, 11:09

Business Insider: ВСУ не могут ничего противопоставить ракетам и радарам истребителей ВКС России

22-12-2022, 08:59

Хатылев рассказал, какие проблемы может создать оружие, которое Зеленский просит у Байдена

21-12-2022, 19:34

Бойцы НМ ЛНР рассказали об обстановке под Бахмутом

20-12-2022, 15:54

Владислав Шурыгин проинформировал о признаках подготовки ВС Украины к зимнему наступлению

20-12-2022, 13:49

Подоляка: Два решения Суровикина лишили ВСУ шансов на наступление

20-12-2022, 13:44

Президент Украины Зеленский прогнозирует, что борьба за Крым будет тяжелой

19-12-2022, 19:39

Подоляк заявил, что Генштаб ВС РФ разрабатывает тактику мощных пехотных атак

19-12-2022, 19:29

Мирошник выразил мнение о ситуации вокруг состояния украинской энергетической инфраструктуры

19-12-2022, 08:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

30-12-2022, 17:39

0

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год. Санкции хоть и не спровоцировали...

Подробнее
Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

30-12-2022, 20:33

0

Ростов-на-Дону, 30 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск,...

Подробнее
Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Вчера, 12:19

0

С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы. В частности, с 1 января поднимется...

Подробнее
Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

31-12-2022, 12:19

0

Военно-политическое командование Украины готовит наступление на позиции российских войск сразу с трех направлений. С...

Подробнее
21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

31-12-2022, 09:09

0

О службе в зоне «военной спецоперации» рассказал 21-летний Алексей (имя изменено) из Новосибирска. Он сообщил, что был...

Подробнее
Аналитик: мир с момента окончания холодной войны еще никогда не был так близок к новой мировой войне

Аналитик: мир с момента окончания холодной войны еще никогда не был так близок к новой мировой войне

31-12-2022, 11:49

0

Третья мировая война все ближе, предупреждает аналитик Роберт Фарли. По его словам, с момента завершения холодной войны...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Журналисты рассказали о предложении Блэра

Журналисты рассказали о предложении Блэра

30-12-2022, 19:04

0

Журналисты издания The Independent рассказали об опубликованных документах о взаимоотношениях между российским...

Подробнее
Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН

Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН

31-12-2022, 17:54

0

Научный работник МГИМО Пономарева в интервью изданию RT прокомментировала заявления представителей киевского режима об...

Подробнее
«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

30-12-2022, 21:54

0

ВСУ готовятся к проведению штурмовых действий на запорожском направлении. Это следует из сообщения телеграм-канала...

Подробнее
Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

30-12-2022, 16:44

0

Ситуация с обеспечением российского бизнеса статистической и аналитической информации касательно ситуации в экономике...

Подробнее