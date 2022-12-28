Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

Военно-политическое командование Украины готовит наступление на позиции российских войск сразу с трех направлений. С таким заявлением в канун Нового года выступил военный эксперт Андрей Коц, передает URA.RU.

Он признает, что существуют направления на фронте, наступать на которые украинским войскам имеет смысл. В частности, на территории ЛНР - по линии Сватово-Кременная. Однако существует высокая вероятность, что из этой затеи ничего не получится - ВС РФ готовы к тому, что ВСУ пойдут на этом участке в наступление.

«Противник уже подтягивает в Харьковскую область несколько недель подкрепление, боевую технику. Но там у нас установлены довольно мощные оборонительные рубежи и живой силы хватает, чтобы это наступление отразить», — проинформировал Коц.

Военкор допускает наступательную активность ВСУ на угледарском направлении. Если противник добьется там успеха, это будет означать, что ДНР перерезана на две части.

Третье направление для наступления ВСУ наиболее обсуждаемое в прессе - атаки на территорию подконтрольной РФ часть Запорожской области с последующим выходом к Азовскому морю.

Коц считает его самым перспективным. Однако он выразил надежду, что российские войска смогут отразить продвижение ВСУ к Мелитополю и Бердянску.

Специальная военная операция продолжается уже 311 дней. Никакого новогоднего перемирия между сторонами конфликта не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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