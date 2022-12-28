«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

Вчера, 21:54

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«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники
Фото из открытых источников

ВСУ готовятся к проведению штурмовых действий на запорожском направлении. Это следует из сообщения телеграм-канала «Рыбарь».

Автор отмечает, что на отдельных участках запорожского фронта ВС РФ проводят локальные наступательные операции. Но всплыла информация о том, что командование ВС Украины перебрасывает на данное фронтовое направление — в район Орехова — более сотни единиц бронетехники. Также туда прибывают и войска. Однако о каком подразделении речь, информаторы телеграм-канала не сообщили.

Есть информация по Васиновке — туда прибыла 108 отдельная бригада теробороны.

ВСУ уже начали атаковать окрестности села Зализничное. В данный момент туда следует подкрепление для удержания занятых ранее рубежей.

Специальная военная операция, напомним, растянулась уже на 310 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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