Global Times: Россия предпримет решительные действия по прекращению спецоперации

В 2023 году Россия предпримет решительные действия по прекращению «специальной военной операции» на территории Украины. Об этом говорится в публикации китайского издания Global Times.

И Украина, и Россия демонстрируют готовность к продолжению ведения боевых действий. Но Москве приходится сражаться не только на поле боя, подчеркивают обозреватели, но и вести борьбу в экономической сфере со всем коллективным Западом, который оказывает поддержку Киеву, в том числе и санкциями.

«А в 2023 году Россия может предпринять решительные действия по прекращению конфликта», — говорится в статье.

Развитие ситуации, по мнению автора, во многом будет зависеть от объемов помощи, которую готов предоставлять Украине коллективный Запад.

Пока ничто не указывает на то, что они уменьшатся. Наоборот, и США, и Европа демонстрируют готовность не только увеличить объемы поставок вооружений, но и предоставить те виды вооружений, о которых вначале СВО не готовы были даже разговаривать - как, например, в случае с комплексами «Пэтриот».

Сама специальная военная операция, напомним, продолжается уже 307 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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