Эксперт проинформировал о сложности уничтожения мостов на Украине

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Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, почему сложно уничтожить мосты на территории Украины.
Он заявил, что для их разрушения необходимы огромные ресурсы, пишет «Военное дело». Удары по мостам наносить сложно и важно для таких ударов провести серьезную подготовку. К тому же стоит понимать, что за один удар разрушить мост крайне сложно.
«Мост — это весьма трудная цель. Его площадь ограничена узкой до 30 метров ширины полосой самого моста. При этом поражение ее не всегда приводит к выводу моста из строя», – заявил Шурыгин.
Чтобы вывести мост из строя надолго, необходимо либо уничтожить его пролет, либо одну из опор.
Напомним, с 24 февраля РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины. Из-за усиления ракетных ударов по территории Украины Запад начал передавать Киеву больше систем ПВО, а также наращивает поставки другого вооружения, при том, что российские эксперты ожидали снижения поддержки Украины к концу года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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