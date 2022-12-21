ЗРК Patriot из США на Украине станет главной целью для гиперзвуковых ракет «Кинжал» ВС из России

Сегодня, 09:59

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ЗРК Patriot из США на Украине станет главной целью для гиперзвуковых ракет «Кинжал» ВС из России
Фото из открытых источников

Украина получит от США ЗРК Patriot, чтобы усилить оборону от ракетных ударов ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что эти системы устарели, пишет «Свободная пресса». Он уверен, что Россия легко их уничтожит, так как они даже хуже российских С-300.

Теперь же российские эксперты говорят о том, что ЗРК Patriot, поставленные Украине, станут первоочередными целями для гиперзвуковых «Кинжалов» ВС РФ.

Отметим, сейчас Запад передает Украине все больше современного вооружения, о поставках которого до начала «военной спецоперации», которая идет уже 303 дня, и речи быть не могло.

Поэтому российские военные эксперты все чаще говорят о том, что сейчас, с учетом возможностей НАТО, РФ целесообразнее занять оборонительную позицию и готовиться к возможному в будущем масштабному конфликту.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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