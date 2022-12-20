Под Артемовском зафиксирована переброска спецподразделений ВСУ

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что ВСУ перебрасывают под Артемовск (сейчас — Бахмут) силы специальных операций. Об этом пишут РИА Новости.
Марочко считает, что командование ВСУ вводит спецподразделения ВСУ для того, чтобы удержать город и не допустить его взятия российскими войсками.
Артемовск имеет значение не только для ВС РФ, которые в случае его захвата могли бы развивать дальнейшее наступление на города Славянск и Краматорск. Для ВСУ он сейчас является важнейшим транспортным узлом, через который идет снабжение украинской группировки в Донбассе.
Напомним, позавчера на передовой в Артемовске побывал президент Украины Владимир Зеленский — многочисленные фото и видео оттуда уже облетели Сеть. Украинский лидер посетил город на 300 день вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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