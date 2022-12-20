Самодвижущиеся французские гаубицы TRF1 ВСУ замечены под Артёмовском

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Недалеко от Бахмута (Артемовск) были замечены французские самодвижущиеся гаубицы TRF1 калибром в 155-мм. Об этом рассказал Telegram-канал «Военный осведомитель», пишет «Военное обозрение».
Франция передала недавно 6 единиц TRF1 Украине. На видео, которое появилось в Сети, их буксирует тягач Renault TRM 10000.
Самодвижущиеся гаубицы TRF1 были поставлены на вооружение в 1979 году. Ими заменили более старые установки.
TRF1 может бить обычными снарядами на 24 км, а реактивными – на 30. TRF1 могут самостоятельно двигаться, развивая скорость до 8 км в час. Поэтому они самостоятельно заезжают на позиции и покидают их.
То, что ВСУ перебросили сюда это вооружение, указывает на планы Киева удержать Бахмут. Так что бои за город продолжаются.
Отметим, «военная спецоперация» РФ проходит на территории Украины с 24 февраля. Уже 302 дня идут бои на фронте протяженностью свыше 1 тыс. км и, судя по риторике сторон, об урегулировании конфликта речь не идет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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