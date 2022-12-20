Business Insider: ВСУ не могут ничего противопоставить ракетам и радарам истребителей ВКС России

В Business Insider вышла публикация, посвященная проблеме отражения ракетных ударов Украиной.

Авторы публикации утверждают, что ВСУ не смогут отразить все ракетные удары, которые наносит по украинской территории Россия, пишет ИноСМИ.

В статье упоминается доклад Королевского института оборонных исследований (RUSI). В нем говорится о том, что если Украина срочно не усилит ПВО, то проиграет конфликт в воздушном пространстве. И для этого Киеву необходимо передавать еще больше комплексов для противодействия ударов с воздуха.

Украинская военная авиация по параметрам уступает российским истребителям, которые могут летать выше и набирать большую скорость. К тому же российские истребители оснащены ракетами класса «воздух-воздух».

Российские Су-30СМ и Су-35С во многом превосходят украинские ВВС. К тому же российские истребители могут бить по украинским даже не заходя в воздушное пространство Украины.

Отметим, ВС РФ проводят «военную спецоперацию» на территории Украины уже 302 дня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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