Business Insider: ВСУ не могут ничего противопоставить ракетам и радарам истребителей ВКС России

Сегодня, 08:59

0

Image 16+
Business Insider: ВСУ не могут ничего противопоставить ракетам и радарам истребителей ВКС России
Фото из открытых источников

В Business Insider вышла публикация, посвященная проблеме отражения ракетных ударов Украиной.

Авторы публикации утверждают, что ВСУ не смогут отразить все ракетные удары, которые наносит по украинской территории Россия, пишет ИноСМИ.

В статье упоминается доклад Королевского института оборонных исследований (RUSI). В нем говорится о том, что если Украина срочно не усилит ПВО, то проиграет конфликт в воздушном пространстве. И для этого Киеву необходимо передавать еще больше комплексов для противодействия ударов с воздуха.

Украинская военная авиация по параметрам уступает российским истребителям, которые могут летать выше и набирать большую скорость. К тому же российские истребители оснащены ракетами класса «воздух-воздух».

Российские Су-30СМ и Су-35С во многом превосходят украинские ВВС. К тому же российские истребители могут бить по украинским даже не заходя в воздушное пространство Украины.

Отметим, ВС РФ проводят «военную спецоперацию» на территории Украины уже 302 дня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Bloomberg: генерал Суровикин может готовить новое наступление ВС из России на Украине в 2023 году

Сегодня, 11:44

Самодвижущиеся французские гаубицы TRF1 ВСУ замечены под Артёмовском

Сегодня, 11:09

Business Insider: ВСУ не могут ничего противопоставить ракетам и радарам истребителей ВКС России

Сегодня, 08:59

Хатылев рассказал, какие проблемы может создать оружие, которое Зеленский просит у Байдена

Вчера, 19:34

Бойцы НМ ЛНР рассказали об обстановке под Бахмутом

20-12-2022, 15:54

Владислав Шурыгин проинформировал о признаках подготовки ВС Украины к зимнему наступлению

20-12-2022, 13:49

Подоляка: Два решения Суровикина лишили ВСУ шансов на наступление

20-12-2022, 13:44

Президент Украины Зеленский прогнозирует, что борьба за Крым будет тяжелой

19-12-2022, 19:39

Подоляк заявил, что Генштаб ВС РФ разрабатывает тактику мощных пехотных атак

19-12-2022, 19:29

Мирошник выразил мнение о ситуации вокруг состояния украинской энергетической инфраструктуры

19-12-2022, 08:09

«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

18-12-2022, 20:09

Военкор Коц: Российский солдат со сватовского направления назвал цель СВО на Украине

18-12-2022, 16:44

Подразделения теробороны ВСУ получили на вооружение болгарский клон советского станкового гранатомета СПГ-9 «Копье»

18-12-2022, 15:44

Трухан рассказал о гениальном решении, которое принял генерал Суровикин

18-12-2022, 15:44

Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

18-12-2022, 08:49

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

17-12-2022, 17:19

Данилов: После поражения в конфликте с Украиной произойдет глубокая трансформация России

17-12-2022, 13:54

Военный историк Норин рассказал, как скоро США сделают ВСУ еще сильнее

17-12-2022, 13:34

Кулеба подтвердил серию взрывов утром 16 декабря на Украине

16-12-2022, 11:34

МК: Бунечко заявил о повторном ударе ВКС РФ по Украине

16-12-2022, 11:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

20-12-2022, 15:09

0

В Челябинске суд рассмотрел жалобу о мобилизации многодетного отца. Фермера Евгения Курчатова из села Могильное...

Подробнее
«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

19-12-2022, 17:04

0

Китайская компания Huawei приняла решение закрыть одно из своих российских подразделений. Оно дает работу двум тысячам...

Подробнее
Через 2,5 месяца удалось вернуть с фронта мобилизованного многодетного отца из Челябинска

Через 2,5 месяца удалось вернуть с фронта мобилизованного многодетного отца из Челябинска

Вчера, 08:24

0

Через 2,5 месяца удалось вернуть с фронта мобилизованного многодетного отца из Челябинска. Супруга Алексея Татьяна...

Подробнее
Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

20-12-2022, 17:19

0

О том, как необходимо праздновать Новый год, и как вообще не предаваться унынию в такой сложный период, рассказала...

Подробнее
Дефицит бюджета в Китае достиг рекордных $1,1 триллиона

Дефицит бюджета в Китае достиг рекордных $1,1 триллиона

20-12-2022, 18:14

0

Дефицит бюджета Китая в нынешнем году достиг рекордного показателя в 1,1 триллиона долларов. Об этом сообщает деловое...

Подробнее
Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Штайнмайером

Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Штайнмайером

20-12-2022, 18:14

0

Политический руководитель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Германии Штайнмайером. Сообщается,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

19-12-2022, 16:49

0

О том, каким может быть 2023 год для России и мира, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова. По...

Подробнее
Штайнмайер обратился с просьбой к Си Цзиньпину

Штайнмайер обратился с просьбой к Си Цзиньпину

20-12-2022, 22:59

0

20 декабря между президентом Германии Штайнмайером и политическим руководителем китайского государства Си Цзиньпином...

Подробнее
Политолог выразила мнение о переговорах между ЕС и США по закону о снижении инфляции

Политолог выразила мнение о переговорах между ЕС и США по закону о снижении инфляции

20-12-2022, 07:59

0

Китайский политолог Яньхун поделилась своим мнением о ситуации вокруг стремления политических властей европейского...

Подробнее
Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

20-12-2022, 14:49

0

В Тюмени штраф придется заплатить девушке Алисе за надпись «Нет вобле». Алису минувшей осенью задержали полицейские на...

Подробнее