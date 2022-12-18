Подоляка: Два решения Суровикина лишили ВСУ шансов на наступление

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Командующий российскими войсками в зоне СВО на Украине генерал Сергей Суровикин принял решения, которыми практически лишил Вооруженные силы Украины шансов на наступление зимой. Так считает российский военный блогер и журналист Юрий Подоляка, передает телеканал «ЦарьГрад».
По его словам, генерал Суровикин сумел добиться создания серьезных линий обороны, а также усовершенствовал взаимодействие разных родов войск.
Подоляка полагает, что эффект от принятых решений уже стал заметен.
«Сейчас мы лишаем противника шансов вообще что-то провести — весь ноябрь ВСУ пытались взломать нашу оборону теми же методами и абсолютно ничего не добились, кроме огромных потерь», — говорит блогер.
Указал Подоляка и на то, что улучшилась обучаемость российских войск. Военные имеют навыки не только для дальнейшего ведения боевых действий, но и для будущих наступлений.
Следует отметить, что не все в РФ настроены так оптимистично, как Подоляка.
Вчера, к примеру, принимающий участие в боях на СВО боец и блогер, известный как «Мурз», раскритиковал решения военного командования за «стачивание» боеспособной пехоты во время боевых действий в Донбассе, в частности, под Бахмутом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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