Подоляка: Два решения Суровикина лишили ВСУ шансов на наступление

Сегодня, 13:44

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Подоляка: Два решения Суровикина лишили ВСУ шансов на наступление
Фото из открытых источников

Командующий российскими войсками в зоне СВО на Украине генерал Сергей Суровикин принял решения, которыми практически лишил Вооруженные силы Украины шансов на наступление зимой. Так считает российский военный блогер и журналист Юрий Подоляка, передает телеканал «ЦарьГрад».

По его словам, генерал Суровикин сумел добиться создания серьезных линий обороны, а также усовершенствовал взаимодействие разных родов войск.

Подоляка полагает, что эффект от принятых решений уже стал заметен.

«Сейчас мы лишаем противника шансов вообще что-то провести — весь ноябрь ВСУ пытались взломать нашу оборону теми же методами и абсолютно ничего не добились, кроме огромных потерь», — говорит блогер.

Указал Подоляка и на то, что улучшилась обучаемость российских войск. Военные имеют навыки не только для дальнейшего ведения боевых действий, но и для будущих наступлений.

Следует отметить, что не все в РФ настроены так оптимистично, как Подоляка.

Вчера, к примеру, принимающий участие в боях на СВО боец и блогер, известный как «Мурз», раскритиковал решения военного командования за «стачивание» боеспособной пехоты во время боевых действий в Донбассе, в частности, под Бахмутом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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