Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Сегодня, 08:49

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Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину
Фото из открытых источников

Украина нуждается в поставках ПВО, о чем Киев снова наполнил Западу.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о том, что ВСУ нужны системы противовоздушной обороны, поэтому «западным партнерам» придется об этом позаботиться, пишет «Военное обозрение».

По его словам, системе ПВО Украины удалось сбить почти все ракеты, которые были нацелены на энергообъекты. Но нужно все равно повышать ее эффективность.

«В частности, я буду постоянно напоминать. Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы это можете», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Запад за уже оказанную помощь. Но поскольку вооружение Украине еще необходимо, сказал, что ежедневно будет напоминать об этом западным партнерам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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