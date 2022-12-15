Данилов: После поражения в конфликте с Украиной произойдет глубокая трансформация России

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает неизбежным поражение России в вооруженном конфликте с Украиной. После этого, уверен он, начнется глубокая трансформация РФ. Об этом пишет издание РК-Ньюс со ссылкой на публикацию главы СНБО в соцсети.
Данилов уверен, что не все в этом конфликте зависит от сторон — многое зависит от позиции стран Запада, от того, насколько быстрой и качественной будет поддержка Украины, его желание сделать все для того, чтобы он не стал «прологом к Великой войне».
Данилов утверждает, что Украина сейчас ведет не только борьбу за собственную независимость, но и защищает весь мир от исходящей от России угрозы.
И чем дольше будет затягиваться конфликт, тем выше будут становиться риски того, что со временем он перерастет в Третью мировую войну, в которую будут вовлечены многие страны мира.
СВО на Украине, напомним, длится почти десять месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...Подробнее
Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...Подробнее
Сенатор Андрей Климов заявил о том, что сейчас необходима «всеобщая гражданская мобилизация». Об этом сенатор от...Подробнее
Добровольцев из Башкирии не отпускают домой, хотя их контракты уже истекли.Об этом рассказали женщины изданию UFA1.RU,...Подробнее
В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...Подробнее
Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...Подробнее
Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого...Подробнее
Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал о том, что новое наступление на территории Украины в рамках...Подробнее
В суде за дискредитацию армии оказался преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин. На него...Подробнее
Комментировать