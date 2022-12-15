Данилов: После поражения в конфликте с Украиной произойдет глубокая трансформация России

Сегодня, 13:54

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Данилов: После поражения в конфликте с Украиной произойдет глубокая трансформация России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает неизбежным поражение России в вооруженном конфликте с Украиной. После этого, уверен он, начнется глубокая трансформация РФ. Об этом пишет издание РК-Ньюс со ссылкой на публикацию главы СНБО в соцсети.

Данилов уверен, что не все в этом конфликте зависит от сторон — многое зависит от позиции стран Запада, от того, насколько быстрой и качественной будет поддержка Украины, его желание сделать все для того, чтобы он не стал «прологом к Великой войне».

Данилов утверждает, что Украина сейчас ведет не только борьбу за собственную независимость, но и защищает весь мир от исходящей от России угрозы.

И чем дольше будет затягиваться конфликт, тем выше будут становиться риски того, что со временем он перерастет в Третью мировую войну, в которую будут вовлечены многие страны мира.

СВО на Украине, напомним, длится почти десять месяцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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