Военный историк Евгений Норин считает, что РФ следует со всей серьезностью отнестись к вопросу о возможной передаче Украине американских ЗРК Patriot, а не разглагольствовать на страницах СМИ о том, окажется данное вооружение эффективным или нет.

По его словам, он имеет прямое военное значение, потому что сейчас ВСУ намерены победить Россию на поле боя. Разумеется, США и дальше будут оказывать поддержку Киева, поставляя все больше вооружений ВСУ для сдерживания наступательных операций и продвижения ВС РФ, если таковые обозначатся.

«Можно спорить насчет реальной эффективности Patriot, но тяжелый ЗРК сам по себе серьезно влияет на оперативную обстановку», - растолковал Норин.

В заключение военный историк указал, что сейчас Вашингтон сохраняет боеспособность ВСУ путем усиления ее ПВО. И ни о какой политике в данном случае речь не идет, поскольку это «голая военщина», передает Украина.ру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700