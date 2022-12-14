МК: Бунечко заявил о повторном ударе ВКС РФ по Украине

По территории Украины РФ нанесла повторный ракетный удар, о чем сообщил губернатор Житомирской области Виталий Бунечко.

Он обратился к населению и попросил граждан оставаться в безопасных местах. Также он напомнил, что нельзя снимать и публиковать работу ПВО.

«Не распространяйте эту информацию в соцсетях и телеграмм-каналах. Не помогайте врагу», – написал Виталий Бунечко.

РФ 16 декабря утром атаковала ракетами Украину. Воздушная тревога по всей стране длится уже несколько часов. Сообщали о прилетах в ряде регионов и Киеве. Целями снова стали объекты энергосистемы и теплосети.

При этом пока нет точной информации о пораженных целях и нанесенном ущербе. Также украинские власти пока не давали данных о жертвах этого ракетного удара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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