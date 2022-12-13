Марочко: ВС Украины готовят позиции к обороне на сватовском направлении в ЛНР

Представитель НМ ЛНР Андрей Марочко считает, что Вооруженные силы Украины на сватовском направлении фронта начали переходить от наступательных к оборонительным действиям. Вывод подполковник сделал на основе информации о том, что подразделения украинских войск близ Сватово начали возводить оборонные рубежи.

«В районе населенного пункта Стельмаховка, что северо-западнее Сватово, отмечены инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений», — цитирует Марочко агентство ТАСС.

Возведение оборонных рубежей, по мнению Марочко, говорит о том, что ВСУ на сватовском направлении наступать не намерены и нацелены на удержание занятых рубежей и оборонительные действия.

В то же время украинские источники подают совершенно иную информацию. Так, к примеру, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире украинского телевидения заявил, что ВСУ на сватовском и кременском направлениях продвигаются, хотя из-за погодных условий темпы продвижения крайне медленные.

А тем временем в сети обсуждается информация о том, что на январь-февраль обе стороны конфликта готовят масштабные наступления. По сообщениям западных СМИ, ВСУ, вероятнее всего, пойдут на Мелитополь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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