Марочко: ВС Украины готовят позиции к обороне на сватовском направлении в ЛНР

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Представитель НМ ЛНР Андрей Марочко считает, что Вооруженные силы Украины на сватовском направлении фронта начали переходить от наступательных к оборонительным действиям. Вывод подполковник сделал на основе информации о том, что подразделения украинских войск близ Сватово начали возводить оборонные рубежи.
«В районе населенного пункта Стельмаховка, что северо-западнее Сватово, отмечены инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений», — цитирует Марочко агентство ТАСС.
Возведение оборонных рубежей, по мнению Марочко, говорит о том, что ВСУ на сватовском направлении наступать не намерены и нацелены на удержание занятых рубежей и оборонительные действия.
В то же время украинские источники подают совершенно иную информацию. Так, к примеру, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире украинского телевидения заявил, что ВСУ на сватовском и кременском направлениях продвигаются, хотя из-за погодных условий темпы продвижения крайне медленные.
А тем временем в сети обсуждается информация о том, что на январь-февраль обе стороны конфликта готовят масштабные наступления. По сообщениям западных СМИ, ВСУ, вероятнее всего, пойдут на Мелитополь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...Подробнее
С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа. Она подала в суд...Подробнее
О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...Подробнее
Мобилизованного из Самары с множеством проблем со здоровьем пытается вернуть домой его жена. Женщина рассказала, что у...Подробнее
В Китае снова распространяется COVID-19 и в этой стране отказались от политики нулевой толерантности к коронавирусу....Подробнее
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускает, что правительство Литвы может полностью запретить транзит...Подробнее
Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого...Подробнее
Автор «Свободной прессы» Вера Жердяева рассказала об атаках российских дронов по территории Украины. По ее словам,...Подробнее
Запасы вооружений стран Запада сильно истощены в результате военной помощи Украине. Об этом говорится в статье...Подробнее
Комментировать