Норин: Даже если ВС РФ возьмут Артемовск, это не помешает США сделать Украину сильнее

США продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь. Поддержка соседней страны Вашингтоном не прекратится, даже когда ВС РФ достигнут видимых успехов на фронте и возьмут Артемовск (новое название города Бахмут). В этом уверен военный историк Евгений Норин, передает информационный ресурс «Украина.ру».

Россия принялась бить ракетами по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Украины. В результате многие страны начали в спешном порядке передавать Киеву системы ПВО. Но «вишенкой на торте» рискуют стать поставки ЗРК Patriot. Норин уверен, что Вашингтон решится на их передачу. Комплексы Киев получит очень скоро.

Украинские экипажи, вероятно, уже заканчивают подготовку на территории США или Германии. Если украинцам еще только предстоит обучиться управлению ЗРК, считающимся лучшим в мире, Patriot начнет работу по защите украинского неба минимум на несколько месяцев позже.

Норин полагает, что с течением времени страны Запада будут становиться все смелее в поставках вооружений Украине.

При этом непосредственно успех ВС РФ на театре боевых действий на это никакого влияния не окажет. Хотя громких побед до конца этого года эксперт и не ожидает. Но если все же получится захватить Артемовск, то, по его словам, войскам надо развивать наступление по линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700