Коротченко рассказал, сможет ли один дивизион ЗРК Patriot переломить ситуацию в небе над Украиной

Западные СМИ сообщают о том, что уже завтра Вашингтон объявит о передаче Украине одного дивизиона ЗРК Patriot, считающихся самыми передовыми и продвинутыми системами ПВО/ПРО в мире. Новости оценил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

В беседе с ФАН он усомнился в том, что один дивизион американского комплекса кардинально перекроет небо над Украиной и защитит ее инфраструктуру от ракет России. Известно, что в Украине идет создание интегрированной противовоздушной обороны. И не исключено, что американские комплексы станут ее частью.

Однако на данном этапе эксперт советует дождаться объявления Пентагона о передаче передовых ЗРК, хотя журналисты и уверяют, что это уже решенный вопрос.

«Будут ли поставки «Пэтриотов» или нет? Надо дождаться официального заявления Белого дома либо Пентагона по данному вопросу. Пока, видимо, все упирается в то, подготовлены ли украинские боевые расчеты к эксплуатации данного комплекса или нет», - говорит Коротченко.

Американская ЗРК не только является очень дорогой, она также сложна в изучении и боевом применении. Но, по словам военного эксперта, нельзя исключать того, что Вашингтон и Киев уже давно готовились к такому событию. Он допускает, что украинские экипажи уже заканчивают в США полугодовое обучение. Таким образом, проблема кадров может быть решена.

«Patriot — это эффективный современный комплекс, состоящий на вооружении ведущих стран Альянса, производится, соответственно, в Соединенных Штатах. Достаточно эффективное оружие. Но повторюсь, что ключевыми являются два фактора: наличие интегрированных систем, взаимосвязанных, с налаженной системой обмена данными, а также наличие подготовленных боевых расчетов. Разумеется, не один комплекс должен решать эту проблему», — заключил Игорь Коротченко.

Напомним, ранее США даже не затрагивали тему передачи Киеву систем Patriot, давая понять, что тема не ко времени. Совершенно иной подход Вашингтон в стремление закрыть украинское небо начал демонстрировать после того, как Россия принялась бить по объектам энергетики соседнего государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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