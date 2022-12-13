Эксперт Артамонов не исключил удары ВСУ по Москве и области

Военный эксперт Александр Артамонов допускает, что Вооруженные силы Украины могут атаковать военные цели на территории столичного региона и даже в самой Москве. Об этом сообщает телевизионный канал «Царьград».

После атак беспилотников по авиабазам РФ в Энгельсе и Дягилево Киев понял, что может атаковать цели непосредственно на территории самой России. Аэродромы, о которых речь, от линии фронта удалены на расстояние до 600 километров. Ранее было принято считать, что Украина не располагает дальнобойным оружием, которое могло бы до них доставать. Оказалось, что это не так.

Недавно спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киеву для того, чтобы защититься от российских ракет, следует атаковать их еще на стартовых площадках. А западные СМИ наперебой принялись сообщать, что США больше не препятствуют ударам Украины по территории самой России.

В этой связи, считает Артамонов, следует быть готовыми к атакам ВСУ даже по Москве и Подмосковью. По мнению эксперта, такой вариант развития событий, который поможет Киеву выявить российские системы ПВО и оценить уровень защищенности Москвы, уже не стоит относить к категории фантастики - это может стать реальностью.

Эксперт напоминает, что о подобном некоторые военные эксперты предупреждали еще осенью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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