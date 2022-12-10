Кнутов: Украина создает бесполетную зону на своей территории

Сегодня, 16:19

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Кнутов: Украина создает бесполетную зону на своей территории
Фото из открытых источников

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что развертывание Берлином и Варшавой ЗРК Patriot на границе Польши и Украины позволяют создать бесполетную зону. Киев к этому стремился еще с первых дней СВО. Однако теперь, на десятом месяце «спецоперации», он может реально на это рассчитывать.

По словам Кнутова, Польша в качестве военной помощи ранее передала Украине 17 дивизионов советских «С-125 Нева». А взамен страна потребовала от своих союзников помочь закрыть свое собственное воздушное пространство от российских ракет. Настойчивость стала сильнее после того, как ракета упала на территории Польши. И тут подоспела Германия с предложением разместить Patriot.

«Эти комплексы будут сейчас развернуты вдоль границы. Они прикроют территорию Украины на 50 - 100 километров. И под зонтиком этих ракет Киев сможет на своей территории развернуть штабы, пункты управления, базы, склады, предприятия по ремонту техники. Таким хитрым способом Украина создает бесполетную зону на своей территории», - пояснил военный эксперт в своем комментарии изданию «Аргументы недели».

Ранее СМИ сообщили о договоренности Германии и Польши развернуть комплексы Patriot на границе с Украиной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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