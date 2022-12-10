Сивков оценил планы ВСУ по уничтожению ракет ВС России на стартовых позициях

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Спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире украинского телевидения на днях заявил, что баллистические ракеты системам ПВО сбивать очень трудно. По его словам, если Россия получит такое вооружение от Ирана, о чем в течение последних двух недель активно пишут западные СМИ, самым правильным будет их уничтожение на стартовых позициях. То есть, еще до запуска.
Планы Киева по уничтожению баллистики оценил отечественный военный эксперт Константин Сивков.
Он выразил уверенность, пишет СМ.Ньюс, что ВСУ не в состоянии уничтожить российские ракеты на стартовых площадках. Эти планы заранее обречены, убежден он.
Сивков напомнил, что украинская армия сейчас не способна ударить по кораблям, носителям крылатых ракет «Калибр», поскольку они отведены и находятся вне зоны досягаемости противника. Эксперт убежден, что ВСУ не смогут реализовать и операцию по ликвидации российских подводных лодок, которые тоже задействованы в массированных ракетных обстрелах гражданской инфраструктуры Украины.
Напомним, на минувшей неделе противник смог дотянуться своими беспилотниками до аэродрома, на котором базируются стратегические ракетоносцы России. Еще раньше ВСУ предприняли атаку БПЛА и морскими беспилотниками по российским военным кораблям в Севастопольской бухте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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