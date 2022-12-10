СП: в Киеве начали успокаиваться, бить по ним сейчас не будут

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Автор «Свободной прессы» Вера Жердяева рассказала об атаках российских дронов по территории Украины.
По ее словам, сейчас дроны используются российскими войсками чаще, чем в первые дни «военной спецоперации». Но, отметила она, вряд ли стоит ожидать, что ими в ближайшее время РФ атакует здание администрации президента Украины. Об этом говорит и бывший сотрудник спецслужб Виктор Черенков.
Он считает, что такие удары бессмысленны, так как результата никакого не будет, кроме разрушенных зданий и, возможно, нескольких погибших политиков.
«Поскольку центры принятия решений по Украине находятся не в Киеве, то смысл атаковать офис президента? Или Генштаб с Верховной Радой? Показать свои возможности?» - заявил Черенков.
Поэтому гораздо эффективнее применять дроны на фронте.
В тоже время Киев заявляет, что российские атаки нацелены на дестабилизацию ситуации, поскольку РФ хочет разрушить критическую инфраструктуру Украины и вынудить украинские власти сесть за стол переговоров. Но Киев требует выведения войск РФ с украинской территории, чтобы начался реальный переговорный процесс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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