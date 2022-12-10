В Ярославле жене пропавшего добровольца Максима ВС из РФ прислали видеоинтервью из плена

Сегодня, 14:44

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В Ярославле жене пропавшего добровольца Максима ВС из РФ прислали видеоинтервью из плена
Фото из открытых источников

37-летний житель Ярославля Максим Коновалов с октября месяца в украинском плену. Об этом его жена узнала, когда он сам перезвонил ей.

Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в конце сентября и добровольно отправился на фронт. В Сети есть видео, на котором он с улыбающимся лицом рассказывает о том, что принял это решение, поскольку необходимо помогать товарищам, которые отправились на передовую.

С начала октября он перестал выходить с родными на связь. В последний раз родные с ним разговаривали, когда он сообщил, что пребывает в Белгородской области и вскоре отправится на фронт. А потом в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Максима, говорит о том, что попал в плен. Герой представлялся полным тезкой пропавшего.

В декабре Максим связался с родными и сообщил, что находится в колонии для военнопленных Запад-1.

Мужчина вышел на связь в начале декабря. Впервые за два месяца после пропажи он позвонил родным, о чем рассказала в беседе с 76.RU супруга Максима Алла Коновалова. Теперь женщина планирует обратиться в военкомат, чтобы выяснить, как вернуть мужа домой.

Стоит отметить, что часто видео с российскими военными, попавшими в плен, публикует журналист Владимир Золкин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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