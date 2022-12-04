Глава Минобороны Украины Резников поддержал идею обесточить от электроэнергии посольство РФ в Чехии

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Министр обороны Украины Алексей Резников положительно оценил инициативу по отключению российского посольства в Чехии.
По его мнению, это прекрасный пример для всего мира.
«Замечательная инициатива ... отключить электро- и водоснабжение посольству РФ в Праге», - сказал Резник.
Он отметил, что петицию об отключении российского посольства уже подписали свыше 100 тыс. граждан Чехии.
Россия продолжает бить ракетами по территории Украины, уничтожая ее критическую инфраструктуру. Западные страны в ответ наращивают поставки Украине ПВО и других видов вооружения, чтобы защитить от ракетных обстрелов важные объекты и мирных граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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