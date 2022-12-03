Сивков уверен, что Запад попытается организовать революции в России

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Военный эксперт Константин Сивков считает, что коллективный Запад попытается организовать в России революции. Это, по его мнению, главная цель, которой попытаются добиться страны Европы и США.
Работа в данном направлении уже ведется. Например, Запад сильно давит на бизнес в России, что так или иначе «бьет» по экономике страны.
По мнению Сивкова, сейчас Вашингтон уже думает даже не о том, чтобы полностью разгромить российскую армию и добиться военного поражения РФ, сколько о обеспечении условий для создания социального взрыва в стране вплоть до начала революционных действий.
При этом Запад планомерно идет к своей цели и не ускоряет ход событий. Константин Сивков обратил внимание на то, что поставки вооружений Украине не сокращаются, но в то же время не увеличиваются — сохраняется ровный темп. И не просто так — этим ЕС и США пытаются избежать эскалации, не допустить, чтобы Москва прибегла к отчаянным мерам.
Они, подчеркивает Сивков, остановились на варианте методичного и целенаправленного изматывания России.
Такая ситуация не может не вызывать опасения и вынуждает встревожиться. На Западе умеют хорошо спланировать и рассчитать порядок своих действий, передает портал «Военное дело».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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