Юрий Подоляка высказался о возможной сдаче ВС РФ Запорожской области

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В сети вот уже несколько недель распространяются панические слухи о том, что ВС РФ якобы готовятся отойти с захваченной части Запорожской области, а ЗАЭС передать под контроль МАГАТЭ в случае масштабного наступления ВСУ. На них в своем Телеграм-канале отреагировал военный эксперт Юрий Подоляка, передает ku.life.
По его словам, слухи циркулируют в российском обществе с подачи украинской пропаганды. Подоляка считает, что она действует методами Геббельса. На самом деле, убежден он, никто и ничего на запорожском направлении сдавать не собирается, а противник не располагает преобладающими силами и существенным преимуществом.
Более того, некоторые пехотные и артиллерийские подразделения ВСУ с Запорожья снимают и перебрасывают их в Бахмут Донецкой области.
«Сейчас здесь у ВСУ находится примерно 6 бригад (до 20 тыс. ч.) (по большей части теробороны) на 120 км фронта. Так к наступлению не готовятся», – заключил Подоляка.
Окажется ли данный пост эксперта убедительным - вопрос. Граждане РФ еще не забыли, как практически в течение целого месяца специалисты по военному делу, политологи и чиновники их убеждали, что никто Херсон и правобережье Днепра сдавать не собирается. А по итогу прав оказался только командующий войсками СВО Суровикин. Он за несколько недель до отвода российских войск в интервью допустил, что по Херсону возможно придется прибегать к трудным решениям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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