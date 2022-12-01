Кнутов объяснил, для чего после Павловки войскам ВС из РФ нужно брать Марьинку

Сегодня, 08:29

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Кнутов объяснил, для чего после Павловки войскам ВС из РФ нужно брать Марьинку
Фото из открытых источников

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о том, что войскам РФ необходимо далее захватывать Марьинку.

Оценивая ситуацию на фронте, он отметил, что для успешного продвижения вперед важно занимать господствующие высоты и потом уже заходить в населенный пункт, пишет Украина.ру.

Марьинка, по словам Кнутова, является «интересным направлением». Заняв этот населенный пункт, можно развивать наступление в направлении Угледара. А вот удержание Павловки не совсем эффективно, так как Павловка простреливается с угледарских высоток минометами и другим вооружением.

«А если мы берем Марьинку, мы получим возможность ударить по Угледару с тыла и с фронта из Павловки одновременно. Украинские войска окажутся под угрозой окружения», - заявил эксперт.

Но Марьинка также важна, если далее думать на перспективу захвата Краматорска и Славянска, добавил Кнутов.

Стоит отметить, что ВСУ, как сообщают несколько источников, продолжают перебрасывать подкрепление на Донбасс. Но также есть информация о возможном наступлении украинских сил на запорожском направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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