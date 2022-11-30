«SP»: Киев просит у Запада «особые патроны» для уничтожения армии ВС из РФ

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Украина хочет получить от Запада ракеты большой дальности, чтобы была возможность атаковать российскую территорию.
При том переговоры с Москвой Киев проводить не хочет, о чем снова заявил глава СНБО Алексей Данилов, пишет «Свободная Пресса».
Данилов ранее уже сказал о том, что ракеты большой дальностью помогут решить энергетическую проблему Украины. Эти ракеты он назвал «особыми патронами» для РФ и заявил, что получив их, Украина сможет сэкономить на генераторах.
Украинская сторона в который раз говорит о том, что переговоров с РФ быть не может, пока Россия не вернет под контроль Украины те территории, которые объявила своими. А это не только часть Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, но и Крым. Такие условия для России являются неприемлемыми. Поэтому ожидать быстрого окончания конфликта сейчас явно не стоит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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