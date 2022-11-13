Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Вчера, 12:19

0

Image 16+
Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР
Андрей Марочко

ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В своем telegram-канале он сообщил, что украинские военные уже начали прибывать в район населенного пункта Лозовая.

«В район населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки), отмечено прибытие подкрепления противнику», — сообщил Марочко.

Он добавил, что ВСУ намерены усилить существенно свою группировку, которая наступает в районе Сватово, чтобы прорвать там линию обороны и продвинуться вглубь ЛНР.

При этом есть информация и о том, что какая-то часть подразделений будет задействована на Запорожском направлении. ВСУ могут перейти в наступление, чтобы пробиться к Азовскому морю. А это значит, что будут идти бои в направлении Мелитополя и Бердянска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Вчера, 12:19

ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

13-11-2022, 11:19

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

13-11-2022, 10:29

Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

12-11-2022, 15:29

Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

12-11-2022, 09:04

В центре Херсона напротив здания администрации заметили флаг Украины

11-11-2022, 12:39

Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

10-11-2022, 18:19

Михаил Онуфриенко рассказал об организации обороны российскими войсками на левом берегу Днепра

10-11-2022, 16:19

«РВ»: появилась новая информация о боях у Снегиревки на Херсонщине

9-11-2022, 10:59

Замминистра обороны США Кол: Сами украинцы будут решать, каким они видят итог боевых действий

9-11-2022, 09:14

На американские гаубицы M777 в зоне СВО ВС из РФ объявили настоящую охоту

8-11-2022, 11:54

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией

8-11-2022, 08:59

Политолог Марков допускает, что битва за Херсон может стать провалом для ВСУ

7-11-2022, 12:04

Переправа гражданских судов с левого берега Днепра на правый временно запрещена

4-11-2022, 08:39

В ночь на 2 ноября прогремели мощные взрывы в Днепропетровской и Полтавской областях

2-11-2022, 09:39

На СВО погиб 33-летний мобилизованный из Омской области

31-10-2022, 15:04

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате

31-10-2022, 15:04

ФРГ пробует поставить на территорию Украины боеприпасы для оставшихся без снарядов ЗСУ Gepard

28-10-2022, 05:24

В Березовском проводили мобилизованных на фронт СВО

27-10-2022, 15:29

Мобилизованные из Челябинской области показали разрушенный Мариуполь

26-10-2022, 12:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

13-11-2022, 10:29

0

18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...

Подробнее
59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

0

21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в...

Подробнее
МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

0

В СИЗО Москвы перестали госпитализировать тяжело больных арестантов. Об этом пишет «МК», рассказывая историю о том, как...

Подробнее
Экономист высказал мнение о задачах, которые следует решать Сунаку

Экономист высказал мнение о задачах, которые следует решать Сунаку

12-11-2022, 12:19

0

Один из руководителей российской экономической школы Буев высказал свое мнение о задачах, которые предстоит решать...

Подробнее
В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

12-11-2022, 14:59

0

Украина продолжает минировать подступы на своей границе с Беларусью. Об этом говорится в пресс-релизе Госпогранкомитета...

Подробнее
Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

0

Елена Петроченкова, бывшая жена главы Минеральных Вод Вячеслава Сергиенко, возможно связана с букмекерством и является...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Вчера, 14:04

0

Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе...

Подробнее
Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

12-11-2022, 15:29

0

Доброволец Максим Фомин, более известный как блогер Владлен Татарский, записал очередное видео специально для...

Подробнее
Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

12-11-2022, 09:04

0

США намерены и далее поддерживать Украину, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он...

Подробнее
ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

13-11-2022, 11:19

0

ВСУ продолжают атаковать российские войска, удерживающие оборонные позиции на Лиманском направлении. Сейчас это один из...

Подробнее