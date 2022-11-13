Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В своем telegram-канале он сообщил, что украинские военные уже начали прибывать в район населенного пункта Лозовая.

«В район населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки), отмечено прибытие подкрепления противнику», — сообщил Марочко.

Он добавил, что ВСУ намерены усилить существенно свою группировку, которая наступает в районе Сватово, чтобы прорвать там линию обороны и продвинуться вглубь ЛНР.

При этом есть информация и о том, что какая-то часть подразделений будет задействована на Запорожском направлении. ВСУ могут перейти в наступление, чтобы пробиться к Азовскому морю. А это значит, что будут идти бои в направлении Мелитополя и Бердянска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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