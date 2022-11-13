Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
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ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем telegram-канале он сообщил, что украинские военные уже начали прибывать в район населенного пункта Лозовая.
«В район населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки), отмечено прибытие подкрепления противнику», — сообщил Марочко.
Он добавил, что ВСУ намерены усилить существенно свою группировку, которая наступает в районе Сватово, чтобы прорвать там линию обороны и продвинуться вглубь ЛНР.
При этом есть информация и о том, что какая-то часть подразделений будет задействована на Запорожском направлении. ВСУ могут перейти в наступление, чтобы пробиться к Азовскому морю. А это значит, что будут идти бои в направлении Мелитополя и Бердянска.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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