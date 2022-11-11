E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации».

Он ранее был призван на срочную службу, пишет E1.ru. С мая он служил, как солдат срочник, а потом заключил контракт. И уже в октябре родным сообщили о его гибели.

Дедушка Михаила рассказал, что незадолго до гибели внука он с ним общался.

«Он позвонил мне и сказал: «Я увидел, как люди погибают... И я понял, как хорошо жить», - вспоминает мужчина последний разговор с внуком.

Стоит отметить, что хотя власти говорили о том, что не будут отправлять солдат срочной службы на фронт. Но спустя несколько дней стало понятно, что срочники есть и на передовой. Власти пообещали вывести их с территории Украины.

Но сейчас в РФ контракт можно заключить даже через 3 месяца с момента начала срочной службы. То есть те, кого призовут в ноябре, могут попасть на фронт уже в феврале.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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